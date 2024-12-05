Таким чином високі темпи просування на фронті спричиняють нові проблеми для особового складу ворожої армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

Дивіться також Росія не має сил для масштабного наступу на всіх напрямках, – офіцер ГУР

Які втрати Росії за листопад

Британська розвідка, посилаючись на Генштаб ЗСУ, повідомляє, що у листопаді середній щоденний рівень втрат російської армії сягав близько 1523 особи. Згідно з оприлюдненою інформацією, це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають рекордно високих середніх щоденних втрат.

Ба більше, впродовж доби 28 листопада було зафіксовано новий максимум у 2030 втрат за один день, вперше це число перевищило 2 тисячі. Окрім вищезгаданого, листопад 2024 року також став найдорожчим місяцем війни для Росії.

Знову ж таки, за даними українського Генштабу, зафіксовано 45 680 втрат. У жовтні 2024 року було зафіксовано 41980 втрат серед російських військ. Листопад став п'ятим місяцем поспіль, коли зросли місячні втрати серед особового складу окупаційної армії. Міноборони Британії назвало причину.

Високий рівень втрат, ймовірно, відображає вищий темп російських операцій та наступів. Росія намагається посилити тиск на українські лінії, оскільки вони прагнуть відтіснити українські сили на кількох фронтах, включаючи Курськ, Куп'янськ, Торецьк, Покровськ і Велику Новосілку,

– йдеться у зведенні.

Також зазначається, що радше за все темп втрат Росії продовжить у середньому перевищувати 1 тисячу осіб на день у грудні 2024 року, адже попри початок зими, як прогнозують у британській розвідці, атаки піхоти продовжаться на кількох напрямках.

До речі, станом на ранок 5 грудня впродовж минулої доби захисники ліквідували 1580 загарбників. Зауважимо, що таким чином загальні втрати російських військ з початку вторгнення становлять орієнтовно 748950 осіб, однак точну кількість наразі підрахувати неможливо.