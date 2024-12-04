Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ефір Українського Радіо. За його словами, попри численний людський ресурс, ситуація демонструє, що російська армія вичерпує свої сили.

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Росія зосередилась на пріоритетах

Андрій Мельник наголосив, що доказом виснаження ворога - є залучення військових з інших країн.

Ми бачимо, що вони вже залучають військовослужбовців з інших країн. Тому вони теж втомлюються. У них немає ресурсу, щоб проводити наступальні дії на всіх напрямках одночасно. Є пріоритетні напрямки, але на інших ділянках вони не здатні наступати постійно,

– зазначив боєць.

Мельник додав, що і українська сторона також не може одночасно зосередитися на всіх напрямках.

Я думаю, що потрібно обирати пріоритетні напрямки та поступово, сантиметр за сантиметром, повертати наші території... Маленькими, але впевненими кроками,

– розповів він.

Раніше військові експерти наголошували, що стратегічний підхід з обмеженням ресурсів та увагою до ключових ділянок фронту є запорукою успіху у тривалій боротьбі.

До слова, у Курській області зросло невдоволення серед північнокорейських військових через недостатнє постачання їжі. Російський генерал розпорядився видати північним корейцям індивідуальні пайки з продовольчих запасів російської 11 одшбр.