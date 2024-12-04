Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що посилено атакує на Харківщині. При цьому вони зазнають реально величезних втрат.

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Що відомо про втрати Росії

Як наголосив Федоренко, зараз Росія намагається досягнути максимальних успіхів на фронті, доки до влади у США не прийшов Дональд Трамп. Адже незрозуміло, як все відбуватиметься далі.

Коректно було б сказати, що ворог перевів свої війська у режим камікадзе. Їм треба результат на полі бою. Вже в січні у США буде новий президент. Якими будуть його рішення щодо війни в Україні – велике питання. Думаю, що в команді Трампа ще не прийняли фінальних рішень. Росія чітко розуміє, що їй треба максимальний результат. Вони хочуть оперативні успіхи, але виходять лише тактичні,

– сказав військовий.

При цьому на тих ділянках, де ворог просувається, він зазнає просто колосальних втрат у живій силі. В інформаційному просторі Росії вже лунають тези, що країна-агресорка вичерпає можливості для ведення високоінтенсивних штурмових дій вже навесні 2025 року. Все через гігантські втрати.

Втрати Росії є неспівмірними до можливості мобілізації та підготовки нового ресурсу. В Росії діє "понятійний" договір. Люди йдуть вбивати за гроші. Їм прощають кредити і так далі. Але чим більше втрат – тим менше охочих підписувати контракти,

– зауважив Федоренко.

Нагадаємо, станом на 4 грудня Росія втратила понад 747 тисяч особового складу. За минулу добу наші захисники знищили 1670 окупантів.