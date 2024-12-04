Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 747 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Втрати ворога на 4 грудня

Особового складу – близько 747370 (+1670),

танків — 9493 (+7),

бойових броньованих машин – 19450 (+31),

артилерійських систем – 21002 (+26),

РСЗВ – 1253 (+0),

засобів ППО – 1020 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),

крилатих ракет – 2855 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80),

спеціальної техніки – 3628 (+1).