С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 747 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Потери врага на 4 декабря

  • Личного состава – около 747370 (+1670),
  • танков - 9493 (+7),
  • боевых бронированных машин – 19450 (+31),
  • артиллерийских систем – 21002 (+26),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средств ПВО – 1020 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19946 (+29),
  • крылатых ракет – 2855 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30746 (+80),
  • специальной техники – 3628 (+1).

Потери врага на 4 декабря 2024 годаПотери врага на 4 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ