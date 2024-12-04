С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 747 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Разбирают россиян: воины 12-й бригады "Азов" показали, как уничтожают врага на Торецком направлении

Потери врага на 4 декабря

Личного состава – около 747370 (+1670),

танков - 9493 (+7),

боевых бронированных машин – 19450 (+31),

артиллерийских систем – 21002 (+26),

РСЗО – 1253 (+0),

средств ПВО – 1020 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19946 (+29),

крылатых ракет – 2855 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 30746 (+80),

специальной техники – 3628 (+1).