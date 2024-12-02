Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 25 листопада по 1 грудня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Росіяни продовжують тиснути в Курській області

Росіяни продовжують атаки в Курській області з метою відновлення повного контролю над регіоном. Бої тривають фактично по всій лінії зіткнення. Минулого тижня росіянам вдалося захопити село Дар'їно на півночі плацдарму Сил оборони, а також вийти на державний кордон поблизу села Плехово на півдні плацдарму, неподалік міста Суджа. А ще ворожі війська просунулися біля села Погребки.



Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Бої під Куп'янськом та на лівому березі Осколу

Ускладнюється і ситуація на Куп'янському напрямку. В районі самого Куп'янська росіяни чинять тиск на північ від міста в районі села Голубівка. А також продовжують спроби вийти на правобережжя річки Оскіл. Тижнем раніше ворогу вже вдалося форсувати річку біля Дворічної, минулого ж тижня росіяни форсували річку біля Масютівки.



Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Разом із тим тривають спроби росіян розширити плацдарм в напрямку Глушківки на північ та в Кругляківці на півдні. В останньому ворог мав просування, а також поблизу Берестового. Крім того, росіяни, які вийшли в цьому районі на адміністративні межі Луганської області, тиснуть на село Лозова.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Торецьк

На Луганщині минулого тижня ворожих просувань не зафіксували, як і в північній частині Донеччини в районі міста Лимана. На Сіверському напрямку ворожа активність знизилася, а на Краматорському напрямку ворогу не вдалося просунутися в Часовому Яру та околицях.

Тривають бої в Торецьку. Пропри всі спроби ворога, просунутися в самому місті йому минулого тижня не вдалося. Однак ворожі просування зафіксовано на східних околицях міста біля Залізного та поблизу Неліпівки. Південь села окупований, а більшість – у сірій зоні.





Ситуація в районі Торецька / Карта DeepStateMAP

Росіяни наближаються до Покровська та Дніпропетровщини

В районі Гродівки та Миколаївки останні кілька тижнів ворогу не вдається просуватися в напрямку Мирнограда та Покровська, проте після захоплення Селидового ситуація ускладнилася – ворожі війська підходять до Покровська з півдня і, ймовірно, мають наміри втілити свою класичну практику – утворити довкола Покровська "клешні".

Минулого тижня росіяни окупували село Жовте й Пустинка та прорвалися у Чумацьке (Пушкіне). Також ворог просунувся біля Лисівки Таким чином відстань від лінії зіткнення до Покровська тепер становить близько 6 кілометрів. Водночас до адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей відстань скоротилася до 14 кілометрів.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Ворог захоплює Курахове

Курахівський напрямок залишається найскладнішим на всій лінії фронту. Окупанти тиснуть на місто, атакуючи його зі всіх сторін та просуваються в прилеглих населених пунктах.

Окупанти минулого тижня просунулися в напрямку Сонцівки, захопили Вознесенку та Берестки й атакують в напрямку Старих Тернів. У самому Кураховому росіянам, на жаль, вдалося дійти до центральної частини міста. Західна частина Курахового залишається під контролем Сил оборони.

Також росіяни просунулися на південь від Курахового між містом та селом Дальнім.

Водночас для підрозділів у районі Успенівки, Ганнівки та Романівки ситуація стала ще складнішою. Ворог атакує позиції з трьох сторін та просунувся біля Трудового й Іллінки. Крім того, окупанти просунулися північніше Ясної Поляни.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої біля Великої Новосілки

Останні кілька тижнів ускладнюється ситуація на Времівському напрямку. Зі сходу ворог атакує в напрямку Великої Новосілки та прорвався у села Новий Комар та Роздольне. Водночас ворогу вдалося просунутися до Макарівки та Благодатного, захопивши частину Времівського виступу, який відбили Сили оборони влітку 2023 року.

Також окупаційні війська просунулися біля Рівнополя та атакують в напрямку Новосілки.





Ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На яких напрямках найбільше зіткнень

У Запорізькій області основні боєзіткнення тривають в районі села Роботине, проте просувань минулого тижня зафіксовано не було. На Херсонщині бої між Силами оборони та окупаційними військами тривають в районах сіл Кринки та Козачі Лагері. Водночас росіяни продовжують тероризувати цивільне населення правобережжя Херсонщини, атакують артилерією й КАБами, а також полюючи дронами.

Портал DeepState опублікував статистику бойових зіткнень на фронті за період з 13 по 30 листопада 2024 року. За цей час відбулося 2 523 бої, абсолютна більшість з яких – на Донеччині. Варто зазначити, що ця статистика не враховує Курський напрямок.

Відповідно до цієї статистики:

найменше зіткнень відбулося на Сіверському напрямку, а саме 7;

на Оріхівському напрямку, тобто в районі Роботиного, – 9;

на Краматорському напрямку в районі Часового Яру відбулося 63 бойові зіткнення;

на Придніпровському напрямку, тобто на лівобережжі Херсонщини, – 78 зіткнень;

на Харківському напрямку, тобто в районі Липців та Вовчанська, – 113 зіткнень;

на Торецькому напрямку – 114 зіткнень;

на Лиманському напрямку, тобто на півночі Донеччини в районі Тернів та Невського, – 220 зіткнень;

на Куп'янському напрямку – 223 зіткнення;

на Времівському напрямку, тобто в районі Великої Новосілки, Старомайорського та Рівнополя, – 295 зіткнень;

на Курахівському напрямку – 676 зіткнень;

на Покровському напрямку відбулося найбільше бойових зіткнень – 725.

Ситуація на фронті складна. І найскладніше зараз нашим воїнам. Тому кожен з нас має робити для армії все можливе і неможливе. Найменше, що можна зробити просто зараз, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.