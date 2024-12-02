О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 25 ноября по 1 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Россияне продолжают давить в Курской области

Россияне продолжают атаки в Курской области с целью восстановления полного контроля над регионом. Бои продолжаются фактически по всей линии соприкосновения. На прошлой неделе россиянам удалось захватить село Дарьино на севере плацдарма Сил обороны, а также выйти на государственную границу вблизи села Плехово на юге плацдарма, недалеко от города Суджа. А еще вражеские войска продвинулись возле села Погребки.



Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Бои под Купянском и на левом берегу Оскола

Осложняется и ситуация на Купянском направлении. В районе самого Купянска россияне оказывают давление севернее города в районе села Голубовка. А также продолжают попытки выйти на правобережье реки Оскол. Неделей ранее врагу уже удалось форсировать реку у Двуречной, на прошлой же неделе россияне форсировали реку у Масютовки.



Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Вместе с тем продолжаются попытки россиян расширить плацдарм в направлении Глушковки на север и в Кругляковке на юге. В последнем враг имел продвижение, а также вблизи Берестового. Кроме того, россияне, которые вышли в этом районе на административные границы Луганской области, давят на село Лозовая.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Торецк

На Луганщине на прошлой неделе вражеских продвижений не зафиксировали, как и в северной части Донецкой области в районе города Лимана. На Северском направлении вражеская активность снизилась, а на Краматорском направлении врагу не удалось продвинуться в Часовом Яру и окрестностях.

Продолжаются бои в Торецке. Несмотря на все попытки врага, продвинуться в самом городе ему на прошлой неделе не удалось. Однако вражеские продвижения зафиксированы на восточных окраинах города возле Железного и вблизи Нелиповки. Юг села оккупирован, а большинство – в серой зоне.





Ситуация в районе Торецка / Карта DeepStateMAP

Россияне приближаются к Покровску и Днепропетровщине

В районе Гродовки и Николаевки последние несколько недель врагу не удается продвигаться в направлении Мирнограда и Покровска, однако после захвата Селидово ситуация осложнилась – вражеские войска подходят к Покровску с юга и, вероятно, намерены воплотить свою классическую практику – образовать вокруг Покровска "клешни".

На прошлой неделе россияне оккупировали село Желтое и Пустынка и прорвались в Чумацкое (Пушкино). Также враг продвинулся возле Лисовки Таким образом расстояние от линии соприкосновения до Покровска теперь составляет около 6 километров. В то же время до админграницы Донецкой и Днепропетровской областей расстояние сократилось до 14 километров.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Враг захватывает Курахово

Кураховское направление остается самым сложным на всей линии фронта. Оккупанты давят на город, атакуя его со всех сторон и продвигаются в близлежащих населенных пунктах.

Оккупанты на прошлой неделе продвинулись в направлении Сонцовки, захватили Вознесенку и Берестки и атакуют в направлении Старых Тернов. В самом Курахово россиянам, к сожалению, удалось дойти до центральной части города. Западная часть Курахово остается под контролем Сил обороны.

Также россияне продвинулись на юг от Курахово между городом и селом Дальнее.

В то же время для подразделений в районе Успеновки, Анновки и Романовки ситуация стала еще сложнее. Враг атакует позиции с трех сторон и продвинулся возле Трудового и Ильинки. Кроме того, оккупанты продвинулись севернее Ясной Поляны.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои возле Великой Новоселки

Последние несколько недель осложняется ситуация на Времовском направлении. С востока враг атакует в направлении Большой Новоселки и прорвался в села Новый Комар и Раздольное. В то же время врагу удалось продвинуться к Макаровке и Благодатному, захватив часть Времовского выступления, который отбили Силы обороны летом 2023 года.

Также оккупационные войска продвинулись возле Ровнополя и атакуют в направлении Новоселки.





Ситуация на Времовском направлении / Карта DeepStateMAP

На каких направлениях больше всего столкновений

В Запорожской области основные боестолкновения продолжаются в районе села Работино, однако продвижений на прошлой неделе зафиксировано не было. На Херсонщине бои между Силами обороны и оккупационными войсками продолжаются в районах сел Крынки и Казачьи Лагеря. В то же время россияне продолжают терроризировать гражданское население правобережья Херсонщины, атакуют артиллерией и КАБами, а также охотясь дронами.

Портал DeepState опубликовал статистику боевых столкновений на фронте за период с 13 по 30 ноября 2024 года. За это время произошло 2 523 боя, абсолютное большинство из которых – в Донецкой области. Стоит отметить, что эта статистика не учитывает Курское направление.

Согласно этой статистике:

меньше всего столкновений произошло на Северском направлении, а именно 7;

на Ореховском направлении, то есть в районе Работино, – 9;

на Краматорском направлении в районе Часового Яра произошло 63 боевых столкновения;

на Приднепровском направлении, то есть на левобережье Херсонщины, – 78 столкновений;

на Харьковском направлении, то есть в районе Липцы и Волчанска, – 113 столкновений;

на Торецком направлении – 114 столкновений;

на Лиманском направлении, то есть на севере Донецкой области в районе Тернов и Невского, – 220 столкновений;

на Купянском направлении – 223 столкновения;

на Времовском направлении, то есть в районе Великой Новоселки, Старомайорского и Ровнополя, – 295 столкновений;

на Кураховском направлении – 676 столкновений;

на Покровском направлении произошло больше всего боевых столкновений – 725.

Ситуация на фронте сложная. И сложнее всего сейчас нашим воинам. Поэтому каждый из нас должен делать для армии все возможное и невозможное. Наименьшее, что можно сделать прямо сейчас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.