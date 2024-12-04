Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что усиленно атакует на Харьковщине. При этом они несут реально огромные потери.

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Что известно о потерях России

Как отметил Федоренко, сейчас Россия пытается достичь максимальных успехов на фронте, пока к власти в США не пришел Дональд Трамп. Ведь непонятно, как все будет происходить дальше.

Корректно было бы сказать, что враг перевел свои войска в режим камикадзе. Им нужен результат на поле боя. Уже в январе в США будет новый президент. Какими будут его решения по войне в Украине – большой вопрос. Думаю, что в команде Трампа еще не приняли финальных решений. Россия четко понимает, что ей надо максимальный результат. Они хотят оперативные успехи, но получаются только тактические,

– сказал военный.

При этом на тех участках, где враг продвигается, он несет просто колоссальные потери в живой силе. В информационном пространстве России уже звучат тезисы, что страна-агрессор исчерпает возможности для ведения высокоинтенсивных штурмовых действий уже весной 2025 года. Все из-за гигантских потерь.

Потери России несоизмеримы с возможностью мобилизации и подготовки нового ресурса. В России действует "понятийный" договор. Люди идут убивать за деньги. Им прощают кредиты и так далее. Но чем больше потерь – тем меньше желающих подписывать контракты,

– отметил Федоренко.

Напомним, по состоянию на 4 декабря Россия потеряла более 747 тысяч личного состава. За минувшие сутки наши защитники уничтожили 1670 оккупантов.