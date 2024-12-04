Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир Украинского Радио. По его словам, несмотря на многочисленный человеческий ресурс, ситуация демонстрирует, что российская армия исчерпывает свои силы.

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Россия сосредоточилась на приоритетах

Андрей Мельник отметил, что доказательством истощения врага - является привлечение военных из других стран.

Мы видим, что они уже привлекают военнослужащих из других стран. Поэтому они тоже устают. У них нет ресурса, чтобы проводить наступательные действия на всех направлениях одновременно. Есть приоритетные направления, но на других участках они не способны наступать постоянно,

– отметил боец.

Мельник добавил, что и украинская сторона также не может одновременно сосредоточиться на всех направлениях.

Я думаю, что нужно выбирать приоритетные направления и постепенно, сантиметр за сантиметром, возвращать наши территории... Маленькими, но уверенными шагами,

– рассказал он.

Ранее военные эксперты отмечали, что стратегический подход с ограничением ресурсов и вниманием к ключевым участкам фронта является залогом успеха в длительной борьбе.

К слову, в Курской области возросло недовольство среди северокорейских военных из-за недостаточного снабжения едой. Российский генерал распорядился выдать северным корейцам индивидуальные пайки из продовольственных запасов российской 11 одшбр.