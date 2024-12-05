Таким образом высокие темпы продвижения на фронте вызывают новые проблемы для личного состава вражеской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в соцсети Х.

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Какие потери России за ноябрь

Британская разведка, ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщает, что в ноябре средний ежедневный уровень потерь российской армии достигал около 1523 человек. Согласно обнародованной информации, это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут рекордно высокие средние ежедневные потери.

Более того, в течение суток 28 ноября был зафиксирован новый максимум в 2030 потерь за один день, впервые это число превысило 2 тысячи. Кроме вышеупомянутого, ноябрь 2024 года также стал самым дорогим месяцем войны для России.

Опять же, по данным украинского Генштаба, зафиксировано 45 680 потерь. В октябре 2024 года было зафиксировано 41980 потерь среди российских войск. Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда возросли месячные потери среди личного состава оккупационной армии. Минобороны Британии назвало причину.

Высокий уровень потерь, вероятно, отражает высокий темп российских операций и наступлений. Россия пытается усилить давление на украинские линии, поскольку они стремятся оттеснить украинские силы на нескольких фронтах, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку,

– говорится в сводке.

Также отмечается, что, скорее всего, темп потерь России продолжит в среднем превышать 1 тысячу человек в день в декабре 2024 года, ведь несмотря на начало зимы, как прогнозируют в британской разведке, атаки пехоты продолжатся на нескольких направлениях.

Кстати, по состоянию на утро 5 декабря в течение минувших суток защитники ликвидировали 1580 захватчиков. Заметим, что таким образом общие потери российских войск с начала вторжения составляют ориентировочно 748950 человек, однако точное количество пока подсчитать невозможно.