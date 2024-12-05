Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 748950 (+1580) человек,
  • танков – 9506 (+13);
  • боевых бронированных машин – 19472 (+22);
  • артиллерийских систем – 21023 (+21);
  • РСЗО – 1253 (+0);
  • средств ПВО – 1020 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19977 (+31);
  • крылатых ракет – 2855 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30843 (+97);
  • специальной техники – 3630 (+2).


Потери врага на 5 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ