Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 748950 (+1580) человек,

танков – 9506 (+13);

боевых бронированных машин – 19472 (+22);

артиллерийских систем – 21023 (+21);

РСЗО – 1253 (+0);

средств ПВО – 1020 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 19977 (+31);

крылатых ракет – 2855 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 30843 (+97);

специальной техники – 3630 (+2).



Потери врага на 5 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ