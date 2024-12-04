Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 37 отдельной бригады морской пехоты в фейсбуке.

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Какими были бои морпехов и россиян возле Курахово

По данным 37 ОБрМП, очередной целью для морпехов-черноморцев на Кураховском направлении стала целая колонна бронированной техники врага, в составе которой были танк, боевые бронированные машины и боевые машины пехоты.

Вся техника и оккупанты, которые в ней находились, были уничтожены. Бойцы также показали кадры, как защитники-морпехи выполняли работу под Курахово по ликвидации вражеской техники и личного состава.

Как морпехи уничтожали россиян и их технику на Кураховском направлении / Видео из фейсбука ВМС ВСУ

К слову, в Генштабе ВСУ 4 декабря рассказали, что враг потерял за сутки еще 1 670 солдат на фронте. Наши защитники также уничтожили 175 единиц вражеской техники.