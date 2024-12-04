Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 37 окремої бригади морської піхоти у фейсбуці.

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Якими були бої морпіхів та росіян біля Курахового

За даними 37 ОБрМП, черговою ціллю для морпіхів-чорноморців на Курахівському напрямку стала ціла колона броньованої техніки ворога, у складі якої були танк, бойові броньовані машини та бойові машини піхоти.

Уся техніка та окупанти, які у ній перебували, були знищені. Бійці також показали кадри, як саме захисники-морпіхи виконували роботу під Кураховим з ліквідації ворожої техніки та особового складу.

Як морпіхи знищували росіян та їхню техніку на Курахівському напрямку / Відео з фейсбуку ВМС ЗСУ

До слова, у Генштабі ЗСУ 4 грудня розповіли, що ворог втратив за добу ще 1 670 солдатів на фронті. Наші захисники також знищили 175 одиниць ворожої техніки.