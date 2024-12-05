Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 748950 (+1580) осіб,
  • танків – 9506 (+13);
  • бойових броньованих машин – 19472 (+22);
  • артилерійських систем – 21023 (+21);
  • РСЗВ – 1253 (+0);
  • засобів ППО – 1020 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 329 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31);
  • крилатих ракет – 2855 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97);
  • спеціальної техніки – 3630 (+2).


Втрати ворога на 5 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ