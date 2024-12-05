Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 748950 (+1580) осіб,

танків – 9506 (+13);

бойових броньованих машин – 19472 (+22);

артилерійських систем – 21023 (+21);

РСЗВ – 1253 (+0);

засобів ППО – 1020 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19977 (+31);

крилатих ракет – 2855 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 30843 (+97);

спеціальної техніки – 3630 (+2).



Втрати ворога на 5 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ