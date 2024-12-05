Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Верстка". Отмечается, что об этом свидетельствуют объявления о пропавших без вести и поисковые карточки военных в соответствующей группе в "ВКонтакте" с августа по ноябрь 2024 года.

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Сколько российских морпехов пропали без вести на Курщине

По словам журналистов, чаще всего об исчезновении в боях в Курской области сообщали родственники бойцов именно из 810-й бригады. Эта бригада упоминается как минимум втрое чаще по сравнению с другими подразделениями российской армии.

К примеру, из более 350 пропавших под Курском российских военных, чьи личные данные удалось подтвердить, больше всего оккупантов (71 человек) служили в 810-й бригаде. Следующей по частоте упоминаний стала 155 бригада – там изданию удалось подтвердить имена 26 пропавших.

Судя по открытой информации, менее чем в 1% случаев россияне находят своих родственников в госпиталях, а в 4% случаях тела погибших удается эвакуировать. Об остальных 95% оккупантов россияне не получают никакой информации.

Вместе с этим, большинство всех пропавших – мобилизованные и кадровые военные. Около 2% пропавших без вести в Курской области составили срочники. Самому молодому военнослужащему из идентифицированных пропавших – 19 лет; самому старшему – 60,

– рассказали российские журналисты.

Отмечается, что 810-я отдельная бригада базируется в оккупированном Севастополе в Крыму. Ранее издание The New York Times сообщало, что осенью этого года в Курской области вместе с 810-й отдельной бригадой в бой с ВСУ вступили военные из КНДР, понеся первые потери.