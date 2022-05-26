Важливо те, що НБУ зняв обмеження лише на готівкові валютообмінні операції. Офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим – 29,25 гривні за долар США.

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Що на чорному ринку

З перших днів війни в Україні сформувався чорний ринок готівки, де курс був вищим, за офіційний.

У касах банків просто перестали продавати валюту, бо робити це вони могли лише за офіційним курсом. Натомість обмінники та різного роду "міняйли" жодними регуляціями не обмежувались.

Тож, вийшло так, що обмінники та банки опинилися в нерівних умовах. Рішенням щодо скасування єдиного готівкового валютного курсу Нацбанк цю нерівність прибрав.

Ринок заспокоївся

Також враховуємо наступні важливі фактори:

надходження наприкінці минулого тижня понад 1 мільярд валютних надходжень від Єврокомісії та від Світового банку;

продаж валюти з резервів: з 16 по 20 травня Нацбанк продав 650 мільйонів доларів з резервів. Це значний обсяг, найбільший за період війни.

Очевидно, ажіотаж на ринку зменшився, тож і готівковий курс спостерігаємо сьогодні в межах 35 – 36 гривень за долар.

Але, слід враховувати, що в банках вам продадуть долар тільки, якщо інша людина принесе в банк та продасть валюту. І це та нерівність, яка продовжує залишатись та спотворювати ринок.