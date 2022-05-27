По-перше, коли в реченні є слово "можуть" – забудьте, це взагалі не новина. Ви теж теоретично можете полетіти на Марс, але чомусь про це ніхто не пише.

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Різниця між "дали" та "можуть"

Не задумувались, чому? Можливо, тому, що між можливостями й дією є дуже велика різниця.

Тому, коли номенклатура озброєння, яке Україна просить надати, буде готове до використання безпосередньо в Україні, з підготовленим підрозділом і почне "мочити" ворогів – тільки тоді можна вважати, що новина є.

А поки треба тиснути і нагадувати партнерам, що вони обіцяли ще місяць тому.

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Ціна часу

Бо між "реляціями" про передачу і тим, що доїхало насправді, проходить купа часу. Дорогоцінного часу, який вимірюється щоденними життями наших воїнів. І наші військові це відчувають дуже гостро.

Тому прошу – не впадайте в ейфорію.

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