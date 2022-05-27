В нормальних умовах політики не повинні втручатися в тактичний рівень взагалі, а на оперативному рівні вони повинні розуміти лише, що відбувається в загальних рисах. І аж ніяк не розповідати, як воювати.

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Тобто поєднувати це з якимись політичними цілями, стратегічними завданнями можуть, але не втручатися в організацію і проведення операцій. Лише наглядати за тим, щоб було присутнє це поєднання політичних та воєнних цілей. Застосування мікроменеджменту тут ні до чого хорошого не призведе. Навпаки – лише до ще більших жертв з російського боку.

А відтак, і провалу всіх можливих задумів. Коли політики пхають свого носа до справ військових – це не на добро. Військові самі знають, як краще воювати. Політики повинні лише тримати руку на пульсі фронтових подій і не більше.

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Переоцінка бойового потенціалу російської армії

Немає таких аналітиків, котрі б мали ідеальний послужний список. Всі можуть помилятися. Первинна переоцінка російських сил мала для нас фатальні наслідки в плані надання достатньої військової підтримки. Помилка сталася та була визнана. Тепер до оцінювання ставляться більш обережно.

Нині оцінка перспектив російської армії виглядає доволі коректно. Західні аналітики погодилися, що зробили помилку і тепер будуть стриманішими у своїх оцінках можливостей нашого ворога. З іншого боку – ми все одно бачимо, що дискусії продовжуються. Цього разу вже значно ширші, які охоплюють політиків.

Суперечки точаться надалі щодо рівня допомоги, перспектив врегулювання ситуації. Західні партнери продовжують дебатувати між собою на тему, чи готова Росія піти на ескалацію із застосуванням зброї масового знищення.

На тепер ми вже пройшли той етап, коли треба було докоряти західним експертам за їхні прорахунки. На цей час їхня недооцінка вже не грає жодної ролі.

На що здатна Україна – всі побачили, а також побачили, як насправді воює Росія. Проте ризики на кшталт ядерної ескалації ніхто не скасовував і це, на жаль, продовжує стримувати наших партнерів у питанні постачання озброєння, яке для нас є найбільш критичним.

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