В нормальных условиях политики не должны вмешиваться в тактический уровень вообще, а на оперативном уровне они должны понимать только происходящее в общих чертах. И вовсе не рассказывать, как воевать.

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К чему приведет решение Путина

То есть совмещать это с какими-либо политическими целями, стратегическими задачами могут, но не вмешиваться в организацию и проведение операций. Только следить за тем, чтобы присутствовало это сочетание политических и военных целей. Применение микроменеджмента здесь ни к чему хорошему не приведет. Напротив – только к еще большим жертвам с российской стороны.

Следовательно, и к провалу всех возможных замыслов. Когда политики суют свой нос к делам военным – это не во благо. Военные сами знают, как лучше воевать. Политики должны держать руку на пульсе фронтовых событий и не более.

Путин больше не доверяет своим генералам / Фото Getty Images

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Переоценка боевого потенциала российской армии

Нет таких аналитиков, которые имели бы идеальный послужной список. Все могут ошибаться. Первоначальная переоценка российских сил имела для нас роковые последствия в плане оказания достаточной военной поддержки. Ошибка произошла и была признана. Теперь к оценке относятся более осторожно.

В настоящее время оценка перспектив российской армии выглядит довольно корректно. Западные аналитики согласились, что совершили ошибку, и теперь будут сдержаннее в своих оценках возможностей нашего врага. С другой – мы все равно видим, что дискуссии продолжаются. На этот раз уже значительно шире, охватывая политиков.

Споры продолжаются в отношении уровня помощи, перспектив урегулирования ситуации. Западные партнеры продолжают вести дебаты между собой на тему, готова ли Россия пойти на эскалацию с применением оружия массового поражения.

Сейчас мы уже прошли тот этап, когда надо было упрекать западных экспертов за их просчеты. В настоящее время их недооценка уже не играет никакой роли.

На что способна Украина – все увидели, а также увидели, как действительно воюет Россия. Однако риски по типу ядерной эскалации никто не отменял, и это, к сожалению, продолжает сдерживать наших партнеров в вопросе поставки вооружения, что для нас наиболее критично.

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