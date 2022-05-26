Я всегда говорил "нет, и это покажет сама Россия", что и произошло 24 февраля. Сейчас тоже происходит с Западом: не стоит тратить эмоции на тех, кто говорит "отдайте часть Украины и все закончится".

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Россия сама себя покажет

Мирный вечер в Риме или в кафе Будапешта может наводить на подобные мысли. Но Россия сама покажет им, что для нее дело уже не в Украине.

Гитлера невозможно было купить, запугать, убедить или отдать часть Европы, "чтобы все закончилось". Его можно было только победить. Но для понимания этого понадобилась Вторая мировая война.

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Как победить Россию

Как можно победить ядерное государство? На обычном фронте: количество потерь должно шокировать Россию, чтобы Путин закончил, как и Мусолини, причем руками самих россиян.

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