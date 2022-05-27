Во-первых, когда в предложении есть слово "могут" – забудьте, это вообще не новость. Вы тоже теоретически можете улететь на Марс, но почему-то об этом никто не пишет.
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Разница между "дали" и "могут"
Не задумывались почему? Возможно, потому, что между возможностями и действием очень большая разница.
Поэтому, когда номенклатура вооружения, которое Украина просит предоставить, будет готова к использованию непосредственно в Украине, с подготовленным подразделением и начнет "мочить" врагов – только тогда можно считать, что новость есть.
А пока нужно давить и напоминать партнерам, что они обещали еще месяц назад.
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Цена времени
Поэтому прошу – не впадайте в эйфорию.
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