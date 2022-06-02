Кулеба рассказал, что Украина поддерживает связь с Китаем, но пока нет никаких сигналов о том, что китайские власти готовы занять чью-либо позицию. Об этом сообщает 24 канал.

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Решение Китая повлияет на динамику войны

В эфире национального телемарафона Кулеба заявил, что момент, в котором Китай готов принять решение, "еще не наступил". По его мнению, Пекин выжидает, куда склонятся чаши весов. Но если Китай сделает какой-нибудь шаг, это существенно повлияет на ход войны.

Китай все еще занимает такую выжидательную позицию, то есть он смотрит, куда склонятся чаши весов. Он понимает свой вес и понимает, что в любой момент он может сделать шаг, который будет, безусловно, важен для динамики этого конфликта.

– рассказал Кулеба.

Тем временем Китай угрожает Тайваню

Отметим, что Китай угрожает Тайваню и регулярно заходит на его территорию сил ПВО. На прошлой неделе китайские военные провели учения вокруг Тайваня как "торжественное предупреждение" против его "заговора" с Соединенными Штатами. Ведь в штатах говорят, что защитят Тайвань в случае вторжения Китая.

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Справка. Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

В то же время правительство Тайваня заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.

В последнее время Китай усилил давление на Тайвань:

В частности, 30 мая сразу 30 самолетов ВВС Китая ворвались на территорию Тайваня . Это стало самым большим вторжением с января 2022 года, когда в зоне ПВО появилось 39 китайских самолетов.

А 6 мая 18 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня . Поэтому Военно-воздушные силы страны поднялись для защиты воздушного пространства.

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