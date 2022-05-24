Байден сделал такое заявление во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио. Он отметил, что США будут выполнять свои обязательства.

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США поддерживают политику "Единого Китая"

Во время пресс-конференции журналисты спросили Байдена, готовы ли США принять участие в боевых действиях в Тайване в случае вторжения Китая, одновременно заметив, что Соединенные Штаты "по понятным причинам" не принимают прямого участия в войне в Украине.

Да, это обязательства, которые мы взяли на себя. Мы согласны с политикой "Единого Китая". Мы подписали ее и все соответствующие соглашения, но идея, что Тайвань можно взять силой, просто забрать силой, неуместна,

– ответил президент США.

Согласно политике "Единого Китая", США признают позицию Китая о том, что Тайвань – это его часть. В то же время, они никогда официально не признавали претензий Пекина на остров. Соединенные Штаты предоставляют Тайваню вооружение, но остаются неопределенными относительно того, будут ли вмешиваться военным путем в случае китайской атаки.

Так было до мощной оговорки Байдена, которую он совершил во время своей первой поездки в Азию как президента. Этот визит направлен на объединение союзников и партнеров для противодействия растущему Китаю. Также Байден должен принять участие во втором личном саммите четырехстороннего диалога безопасности (Quad) – неформального объединения между США, Японией, Австралией и Индией.

Несколько высокопоставленных чиновников из администрации президента США заметили, что не ожидали того, что Байден будет столь однозначным. Представитель Белого дома в официальном заявлении отметил, что официальная позиция США остается неизменной.

"Как сказал президент, наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу поддержку политики "Единого Китая" и нашу преданность миру и стабильности через Тайваньский пролив. Он также подтвердил наше обязательство в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, а именно предоставить Тайваню военные средства для защиты", – добавил чиновник.

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Китай недоволен заявлением Байдена

Через несколько часов Китай выразил "решительное недовольство и решительную оппозицию" комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.

"По вопросам, касающимся суверенитета и территориальной целостности Китая и других основных интересов, нет места для компромисса", – сказал представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Китай призывает США серьезно придерживаться принципа "Единого Китая" и осторожничать в словах и делах по вопросу Тайваня. Также они требуют не посылать "никаких неправильных сигналов" протайванским независимым и сепаратистским силам. Это может нанести серьезный ущерб ситуации вокруг Тайваньского пролива и отношениям Китая и Соединенных Штатов.

Обратите внимание, что Тайвань расположен менее чем в 177 километрах от побережья Китая. Более 70 лет управление обеими территориями осуществлялось отдельно, однако это не помешало руководящей Коммунистической партии Китая признать остров своим. Даже несмотря на то, что Китай никогда его не контролировал. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что это "воссоединение" – неизбежно. Кроме того, он отказался исключить применение силы.

В свою очередь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Тайваня Джоанн Оу заявила, что "выражает искреннее приветствие и благодарность президенту Байдену и правительству Соединенных Штатов за то, что они подтвердили свою твердую преданность Тайваню".

Обратите внимание! За последние десятилетия напряжение между Пекином и Тайбэем достигло самого высокого уровня. В то же время китайские военные разместили рекордное количество самолетов вблизи острова.

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