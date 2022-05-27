Російським компаніям закрили авіапростір Китаю

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні анонімні джерела. За словами одного з них, це сталось через те, що в травні органи влади, які відповідають за авіацію в Китаї попросили всі авіакомпанії, не тільки російські, актуалізувати електронні досьє (портфоліо; там містяться відомості про літаки, власників авіакомпаній, договори на наземне обслуговування).

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Такий запит на досьє, за словами співрозмовника, є стандартною процедурою. Але Китай нещодавно вніс до нього правки і російські компанії, які здійснюють рейси в Китай, оновили інформацію. Але влада країни вимагає підтвердження даних, що імпортні літаки російських перевізників офіційно зняті з реєстрації за кордоном.

Але такі документи авіакомпанії надати не змогли, бо Росія фактично викрала літаки, які були в лізингу. Тому влада Китаю, дотримуючись міжнародного авіазаконодавства, відмовила Росії в польотах на таких літаках.

Співрозмовник зазначив, що схожі вимоги про правильну реєстрацію літаків вимагають й інші країни. Він навів, як приклад Туреччину, яка також відмовляє у дозволах на польоти в країну або через її повітряний простір літакам з реєстрацією у двох країнах.

Інше джерело у російській авіакомпанії також підтвердив цю інформацію: без сертифікату про держреєстрацію літаки не можуть мати змогу літати до Китаю.

Підтвердження від російських компаній

Про те, що Китай ухвалив таке рішення, раніше з посиланням на органи влади, які відповідають за авіацію в країні також повідомила компанія Global Link Logistics.

Інший логістичний російський оператор, "Оптималог", повідомив, що отримав інформацію про скасування всіх рейсів авіакомпаній "Авіастар Ту" та iFly з Китаю. У неофіційних коментарях, які він отримав, йшлося про те, що літаки не мають дозволів на користування повітряними коридорами".

Санкції проти російської авіації

Через війну Росії про України для російських літаків закрили повітряний простір над Європою та Північною Америкою. Також через санкції Росія втратила можливість обслуговувати свої літаки та купувати нові. Щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини.