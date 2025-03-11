Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Дивіться також В ISW оцінили, як вплинула зупинка американської допомоги на бої на Курщині

Що відбувається на фронті, за даними ISW

В понеділок, 10 березня, російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області , але не просувалися. Вони атакували на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.

, але не просувалися. Вони атакували на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська. Окупанти продовжували наступ на Куп'янському напрямку , але не підтвердили наступ. Загарбники продовжували наступ на напрямку Борова , але не просунулися. Вказується, що 9 і 10 березня російські війська наступали на північний схід від Борової поблизу Лозової, Загризове, Нової Кругляківки та Богуславки та на південний схід від Борової біля Греківки.

, але не підтвердили наступ. Загарбники продовжували наступ , але не просунулися. Вказується, що 9 і 10 березня російські війська наступали на північний схід від Борової поблизу Лозової, Загризове, Нової Кругляківки та Богуславки та на південний схід від Борової біля Греківки. Росіяни продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не підтвердили наступ.

але не підтвердили наступ. Ворожі сили продовжували наступ на Сіверському напрямку , але не просунулися. Вони наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Серебрянки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

, але не просунулися. Вони наступали на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Серебрянки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського. Окупаційні війська продовжували наступати біля самого Часового Яру , на північний схід від Часового Яру біля Григорівки, на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок і Білої Гори та на південний схід від Часового Яру поблизу Курдюмівки. На цьому напрямку ворог не просунувся.

, на північний схід від Часового Яру біля Григорівки, на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок і Білої Гори та на південний схід від Часового Яру поблизу Курдюмівки. На цьому напрямку ворог не просунувся. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися по вулиці Тоболенка в західному Торецьку. Російські війська наступали в самому Торецьку, на північ від Торецька біля Дачного, Кримського, Дружби, на захід від Торестка біля Щербинівки; і на південний захід від Торецька біля Валентинівки 9 і 10 березня.

Карти бойових дій / Зображення ISW