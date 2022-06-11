Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся зі своїм китайським колегою Вей Фенхе. Головне питання, яке вони обговорили – ситуація навколо Тайваню. Китай вважає цю територію своєю. І вже заявляв, що не буде роздумувати про початок військової операції, якщо Тайвань вирішить оголосити незалежність.

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Це лише загострило відносини між США та Китаєм, які останнім часом і так перебували й не надто хорошому стані. Окрім суперечок щодо Тайваню, мова йде від звинувачення Китаю у порушенні прав людей до китайської військової діяльності в Південнокитайському морі. Через ситуацію з уйгурами в Китаї американський президент Джо Байден навіть відмовився відвідати відкриття літної Олімпіади-2022 в Пекіні

Зустріч Ллойда Остіна та Вей Фенхе ситуація не покращила. Хоча їх зустріч і тривала майже годину замість запланованих протоколом 30 хвилин.

Американський міністр відзначив, що ситуація в регіоні стає все більш напруженою через діяльність Китаю. А дії китайської армії в регіоні є непрофесійними й безвідповідальними. Як приклад він навів небезпечну роботу авіації. Китайський винищувач небезпечно перехопив австралійський військовий літак спостереження в районі Південнокитайського моря в травні.

Також канадські військові звинуватили китайські військові літаки в переслідуванні патрульних літаків, які контролюють ухилення від санкцій Північної Кореї.

Скарги надходять і зі сторони Тайваню. Там вже багато років скаржаться на польоти китайських літаків в зоні протиповітряної оборони Тайваню. А за останні місяці цих вторгнень стало значно більше.

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Статус-кво щодо Тайваню

Варто відзначити що політика США щодо Тайваню є доволі неоднозначною. З однієї сторони уряд Сполучених Штатів дотримується політики "єдиного Китаю", за яким визнає легітимність комуністичної влади на материковому Китаї й не визнаючи незалежність Тайваню. Водночас США надають фінансову й військову підтримку Тайваню, постачають на острів сучасне озброєння. І неодноразово заявляли, що готові допомагати йому, захищаючи від військової агресії.

Різка реакція Китаю

Китайські політики теж знайшли чим дорікнути США. Вей Фенхе ще під час зустрічі з Ллойдом Остіном заявив, що Сполучені Штати провокують нестабільність своїми поставками озброєння на Тайвань. І вкотре нібито попередив Остіна про готовність до військових дій.

А вже після зустрічі заступник начальника відділу спільного штабу Центральної військової комісії Китаю Чжан Чженьчжун назвав виступ Остіна "конфронтацією".

Азійського НАТО не буде

Після зустрічі Остін заявив, що Сполучені Штати збережуть свою присутність в Азії, але Вашингтон розуміє необхідність запобігання конфлікту.

"Ми не прагнемо конфронтації чи конфлікту. І ми не прагнемо нової холодної війни, азіатського НАТО чи регіону, розколеного на ворожі блоки", – запевнив американський міністр.

Чи підтримує Китай Росію

Зе одне важливе питання під час зустрічі Ллойда Остіна та Вей Фенхе була підтримка, яку Китай надає Росії. В першу чергу – у війні проти України.

У Китаї запевнили, що вони не надавали жодної матеріальної підтримки Росії – ні військової, ні економічної.

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