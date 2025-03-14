Стівен Віткофф вже начебто провів переговори та повертається назад, щоб передати президенту США результати. 24 Канал із посиланням на Суспільне розповідає докладніше.

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Віткофф завершив переговори у Кремлі

Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який бере активну участь і у перемовинах США та Росії щодо війни в Україні, провів перемовини у Москві. Ймовірно, з Владіміром Путіним, хоча офіційної інформації про це наразі немає.

І тепер він повертається назад до Вашингтона, щоб звітувати про результати своєї поїздки американському президенту Дональду Трампу. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц прокоментував це у телеефірі Fox News.

Він повертає назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків,

– сказав він.

Волц також висловив "обережний оптимізм", але не захотів "забігати наперед", зокрема, кажучи щось перед Трампом, особливо по телебаченню. Тим часом дані сервісу авіаційного спостереження Flightradar свідчать, що літак Стіва Віткоффа покинув Росію. Утім, звісно, ми не знаємо, чи сам він був на борту.

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