Стивен Уиткофф уже якобы провел переговоры и возвращается назад, чтобы передать президенту США результаты. 24 Канал со ссылкой на Суспільне рассказывает подробнее.

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Уиткофф завершил переговоры в Кремле

Специальный посланник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который активно участвует и в переговорах США и России по войне в Украине, провел переговоры в Москве. Вероятно, с Владимиром Путиным, хотя официальной информации об этом пока нет.

И теперь он возвращается обратно в Вашингтон, чтобы отчитываться о результатах своей поездки американскому президенту Дональду Трампу. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц прокомментировал это в телеэфире Fox News.

Он возвращает назад, чтобы мы могли оценить это и обсудить с президентом Трампом, который примет решение относительно следующих шагов,

– сказал он.

Волц также выразил "осторожный оптимизм", но не захотел "забегать вперед", в частности, говоря что-то перед Трампом, особенно по телевидению. Между тем данные сервиса авиационного наблюдения Flightradar свидетельствуют, что самолет Стива Уиткоффа покинул Россию. Впрочем, конечно, мы не знаем, был ли он сам на борту.

Коротко о процессе переговоров США с Россией и Украиной