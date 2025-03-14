Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Эту информацию изданию предоставил представитель администрации президента США и российский чиновник.

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Келлога могли отстранить от переговоров о мире

Журналисты отмечают, что Кит Келлог заметно отсутствовал на двух недавних переговорах американской стороны в Саудовской Аравии – как с российскими официальными лицами, так и украинцами. Хотя эти переговоры относятся к его компетенции.

Высокопоставленный российский чиновник заявил, что президент Владимир Путин считал, что Кит Келлог "слишком проукраинский", а также "близок к Киеву".

Келлог – это человек не нашего типа, не того калибра, которого мы ищем,

– сказал чиновник.

Представитель США в администрации Трампа, который также не уполномочен говорить публично, подтвердил NBC News, что Россия не хотела участия Келлога. Чиновник не знал, когда об этом было сообщено Белому дому.

Поэтому пока роль спецпредставителя президента США Кита Келлога в дальнейших переговорах о завершении войны России против Украины непонятна.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт сказал NBC News, что Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками".

К слову, ранее издание Politico также писало, что Кита Келлога могли фактически отстранить от участия в переговорах России и Украины о мире. Сообщалось, что причиной этого отстранения является тот факт, что спецпосланник Трампа "медленный".