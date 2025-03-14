Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Цю інформацію виданню надав представник адміністрації президента США та російський чиновник.

До теми Мусить грати за правилами: чому Кіт Келлог насправді не є противником України

Келлога могли відсторонити від переговорів про мир

Журналісти наголошують, що Кіт Келлог був помітно відсутній на двох нещодавніх переговорах американської сторони у Саудівській Аравії – як з російськими офіційними особами, так і українцями. Хоча ці переговори належать до його компетенції.

Високопоставлений російський чиновник заявив, що президент Владімір Путін вважав, що Кіт Келлог "надто проукраїнський", а також "близький до Києва".

Келлог – це людина не нашого типу, не того калібру, якого ми шукаємо,

– сказав чиновник.

Представник США в адміністрації Трампа, який також не уповноважений говорити публічно, підтвердив NBC News, що Росія не хотіла участі Келлога. Чиновник не знав, коли про це було повідомлено Білому дому.

Тож наразі роль спецпредставника президента США Кіта Келлога в подальших переговорах про завершення війни Росії проти України незрозуміла.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джеймс Г'юїтт сказав NBC News, що Келлог залишається "цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками".

До слова, раніше видання Politico також писало, що Кіта Келлога могли фактично відсторонити від участі у переговорах Росії та України про мир. Повідомлялося, що причиною цього відсторонення є той факт, що спецпосланець Трампа "повільний".