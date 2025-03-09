Політолог Володимир Фесенко зауважив 24 Каналу, що раніше ми бачили 2 паралельні переговорні групи – одна для України, інша для Росії. Зараз відбулися певні зміни й з українцями на зустрічі має бути Стів Віткофф, який брав участь у переговорах з Росією.

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Причина різких заяв Келлога

Можлива, така зміна тенденції свідчить про узгодження певних позицій, про які знають перемовники з Росією. Щодо висловлювань Кіта Келлога, то раніше він говорив про Україну з симпатією, особливо після свого візиту до Києва. На тлі нападок Трампа, Келлог назвав Володимира Зеленського мужнім президентом для країни, яка воює.

Водночас треба розуміти, що зараз всі у Вашингтоні мають демонструвати свою лояльність до Трампа, підлаштовуватися під його світогляд і позицію. Це обов'язково, інакше треба піти з посади.

Тому якщо є критика України або потрібно виправдати зупинку постачання зброї – з цим треба погоджуватися, бути частиною команди і грати за її правила. Саме так поводиться Кіт Келлог,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Ба більше, про війну на виснаження вперше написав Валерій Залужний і сказав, що вона не відповідає інтересам України. Він наголошував, що разом з союзниками треба перебороти цю тенденцію. Але, на жаль, це не вдалося.

Участь Кіта Келлога в переговорах як і те, що він залишається спецпредставником, – не так погано. Може бути гірше. Є ще Джей Ді Венс, Ілон Маск і люди, які мислять зовсім по-іншому й надають Трампу інформацію, яка відповідає російським наративам.