Министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Главный вопрос, который они обсудили – ситуация вокруг Тайваня. Китай считает эту территорию своей. И уже заявлял, что не будет размышлять о начале военной операции, если Тайвань решит объявить независимость.

Читайте также Друзья познаются в беде: Украина получила неожиданного союзника в войне с Россией

Это лишь обострило отношения между США и Китаем, которые в последнее время и так находились и не в хорошем состоянии. Кроме споров по Тайваню, речь идет от обвинения Китая в нарушении прав людей к китайской военной деятельности в Южнокитайском море. Из-за ситуации с уйгурами в Китае американский президент Джо Байден даже отказался посетить открытие летной Олимпиады-2022 в Пекине.

Встреча Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ ситуация не улучшила. Хотя их встреча и продолжалась почти час вместо запланированных протоколом 30 минут.

Американский министр отметил, что ситуация в регионе становится все более напряженной из-за деятельности Китая. А действия китайской армии в регионе непрофессиональные и безответственные. В качестве примера он привел опасную работу авиации. Китайский истребитель опасно перехватил австралийский военный самолет с наблюдением в районе Южнокитайского моря в мае.

Также канадские военные обвинили китайские военные самолеты в преследовании патрульных самолетов, контролирующих уклонение от санкций Северной Кореи.

Жалобы поступают и со стороны Тайваня. Там уже многие годы жалуются на полеты китайских самолетов в зоне противовоздушной обороны Тайваня. А за последние месяцы этих вторжений стало гораздо больше.

Достойный внимания Китайский экономист призвал правящую партию захватить TSMC и Тайвань: чем он это мотивирует

Статус-кво по Тайваню

Стоит отметить, что политика США относительно Тайваня довольно неоднозначна. С одной стороны правительство Соединенных Штатов придерживается политики "единого Китая", согласно которому признает легитимность коммунистической власти на материковом Китае и не признавая независимость Тайваня. В то же время США оказывают финансовую и военную поддержку Тайваню, поставляют на остров современное вооружение. И не раз заявляли, что готовы помогать ему, защищая от военной агрессии.

Резкая реакция Китая

Китайские политики тоже нашли чем упрекнуть США. Вэй Фэнхэ еще во время встречи с Ллойдом Остином заявил, что Соединенные Штаты провоцируют нестабильность своими поставками вооружения на Тайвань. И в очередной раз якобы предупредил Остина о готовности к военным действиям.

А уже после встречи заместитель начальника отдела общего штаба Центральной военной комиссии Китая Чжан Чжэньчжун назвал выступление Остина "конфронтацией".

Азиатского НАТО не будет

После встречи Остин заявил, что Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Азии, но Вашингтон понимает необходимость предотвращения конфликта.

"Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на вражеские блоки", – заверил американский министр.

Поддерживает ли Китай Россию

Один важный вопрос во время встречи Ллойда Остина и Вэй Фэнхе была поддержка, которую Китай оказывает России. В первую очередь – в войне против Украины.

В Китае заверили, что они не оказывали никакой материальной поддержки России – ни военной, ни экономической.

На что готов Китай ради Тайваня – смотрите объяснение эксперта в видео