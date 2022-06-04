О намерении таких санкций Тайвань заявлял еще в самом начале российского вторжения, но нормотворческое решение было принято сейчас. Это очень важная новость.

Читайте Войну можно было завершить через несколько недель, однако есть "но"

России будет сложно

Производство России критически зависит от импорта. Любой "аналоговнет" включает в себя детали, производимые такой "враждебной" для россиян цивилизацией. Особенно это касается высокотехнологичных составляющих.

В Тайване работает крупнейший в мире производитель и экспортер чипов – TSMC. Компания занимает более 50% рынка, и именно у нее больше всего покупали рашисты. Заместить этого производителя будет очень тяжело, ведь спрос на чипы и так очень высок, а продавать их подсанкционным субъектам другие публичные компании в условиях пикового запроса не спешат.

Тайваньские чипы используются повсюду: от смартфонов и ноутбуков, до, что самое важное, продукции двойного назначения и вооружения. Теперь производственные цепи будут еще больше подорваны, а российскую промышленность ожидает жесткий дефицит. Нередко именно такие "микро" вещи наносят болезненные удары.

Важно Сколько и чего Украина получит от США

Новый союзник Украины

Друзья познаются в беде – до 24/02 Украина не имела никаких дипломатических контактов с Тайванем.

российское вторжение все изменило. Тайвань может стать важным стратегическим партнером Украины, но для этого нам нужно сделать шаги навстречу.

Тайвань стоит рядом с Украиной в этой войне против России. Украина должна стать рядом с Тайванем, который очень скоро может повторить судьбу Украины. Но надеюсь, этого не произойдет. Спасибо народу и правительству Тайваня.

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