Про намір таких санкцій Тайвань заявляв ще на самому початку російського вторгнення, але нормотворче рішення ухвалили зараз. Це дуже важлива новина.
Читайте Війну можна було завершити за кілька тижнів, однак є "але"
Росії буде складно
Виробництво Росії критично залежить від імпорту. Будь-який аналоговнєт містить в собі деталі, вироблені такою "ворожою" для росіянців цивілізацією. Особливо це стосується високотехнологічних складових.
У Тайвані працює найбільший у світі виробник та експортер чіпів – TSMC. Компанія займає понад 50% ринку, і саме у неї найбільше купували рашисти. Замістити цього виробника буде надзвичайно важко, адже попит на чіпи й так дуже високий, а продавати їх підсанкційним суб'єктам інші публічні компанії в умовах пікового запиту не поспішають.
Важливо Скільки і чого Україна отримає від США
Новий союзник України
Друзі пізнаються в біді – до 24/02 Україна не мала ніяких дипломатичних контактів з Тайванем.
російське вторгнення все змінило. Тайвань може стати важливим стратегічним партнером України, але для цього й нам потрібно зробити кроки назустріч.
Також цікаво – Медведєв погрожує Україні ударами по центрах ухвалення рішень: дивіться відео