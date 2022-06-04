Про намір таких санкцій Тайвань заявляв ще на самому початку російського вторгнення, але нормотворче рішення ухвалили зараз. Це дуже важлива новина.

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Росії буде складно

Виробництво Росії критично залежить від імпорту. Будь-який аналоговнєт містить в собі деталі, вироблені такою "ворожою" для росіянців цивілізацією. Особливо це стосується високотехнологічних складових.

У Тайвані працює найбільший у світі виробник та експортер чіпів – TSMC. Компанія займає понад 50% ринку, і саме у неї найбільше купували рашисти. Замістити цього виробника буде надзвичайно важко, адже попит на чіпи й так дуже високий, а продавати їх підсанкційним суб'єктам інші публічні компанії в умовах пікового запиту не поспішають.

Тайванські чіпи використовуються усюди: від смартфонів та ноутбуків, до, що найважливіше, продукції подвійного призначення та озброєння. Тепер виробничі ланцюги будуть ще більше підірвані, а російську промисловість очікує жорсткий дефіцит. Нерідко саме такі "мікро" речі завдають найболючіших ударів.

Важливо Скільки і чого Україна отримає від США

Новий союзник України

Друзі пізнаються в біді – до 24/02 Україна не мала ніяких дипломатичних контактів з Тайванем.

російське вторгнення все змінило. Тайвань може стати важливим стратегічним партнером України, але для цього й нам потрібно зробити кроки назустріч.

Тайвань стоїть поряд з Україною у цій війні проти Росії. Україна повинна стати поруч з Тайванем, який дуже скоро може повторити долю України. Але сподіваюся, цього не станеться. Дякую народу та уряду Тайваню.

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