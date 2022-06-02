Якби в неї реально вступив той самий "світовий поліцейський", як вони часто називали американців та НАТО, то все закінчилося б швидко, як дитячий пронос. Повний памперс і сморід на всі ясла. І тут же все за мир у всьому світі. Але ніт.

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Путіна втихомирює лише Україна

Світовий поліцейський США, як і кровожерливе НАТО, існували лише в уяві кремлівських пропаг*ндонів. Тому буйного п'яницю в приступі гарячки фізично утихомирює одна Україна, а решта підносять їй патрони й намагаються не потрапити кретину, що збожеволів, по ерогенних зонах – а раптом ще більше розсердиться?!

Група божевільних, яких ви бачите в кадрі (російські пропагандисти Соловйов, Симоньян та ін. – 24 канал), виступає не в клубі для душевнохворих – вони на головній кнопці, на федеральному каналі номер один.

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Фактично, вони транслюють офіційну думку. Злити не будемо? Страшно? Ну, тоді чекаємо, поки вони таки вдарять.

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