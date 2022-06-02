Если бы в нее реально вступил тот самый "мировой полицейский", как они часто называли американцев и НАТО, то все закончилось бы быстро, как младенческий понос. Полный памперс и вонь на все ясли. И тут же все за мир во всем мире. Но нит.

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Путина усмиряет только Украина

Мировой полицейский США, как и кровожадное НАТО, существовали только в воображении кремлевских пропаг*ндонов. Поэтому буйного пьяницу в приступе горячки физически усмиряет одна Украина, а остальные подносят ей патроны и стараются не попасть взбесившемуся кретину по эрогенным зонам – а вдруг еще больше разозлится?!

Группа сумасшедших, которых вы видите в кадре (российские пропагандисты Соловьев, Симоньян и пр. – 24 канал), выступает не в клубе для душевнобольных – они на главной кнопке, на федеральном канале номер один.

Важно Что делал Путин, когда стартовали ракеты по Львовщине

Практически, они транслируют официальную точку зрения. Злить не будем? Страшно? Ну, тогда ждем пока они таки ударят.

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