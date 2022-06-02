Вопреки тому, что российские оккупационные войска взяли под контроль около 80% Северодонецка, украинские защитники смогли провести несколько контратак и даже захватить в плен нескольких оккупантов.

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План Кремля провалился

Угрозы оцепления подразделений ВСУ в Луганской области пока нет. То, что сейчас происходит в Луганской области, полностью сломало план российского военного командования по окружению украинской группировки вблизи Северодонецка и Лисичанска.

В планах было разделение группировки на две, оперативное окружение и поэтапное уничтожение. Ситуация Мариуполя в момент окружения группировки ВСУ полностью сорвана. ВСУ отходят на заранее подготовленные позиции. Это дает определенное преимущество нашим военным.

Ни о каком поражении, как кому-то кажется, речь не идет. Мы говорим об активном характере обороны. Численность российского контингента в Луганской области по сравнению с Силами сопротивления в коэффициенте 1 к 7.

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Почему мы отходим от Северодонецка?

Нашей активной обороне помешали бомбардировки критической инфраструктуры, а именно химического предприятия "Азот". Попадание в цистерны с азотной кислотой.

Это едва не привело к экологической катастрофе. Бьют специально по таким объектам, подвергая смертельной опасности как военных, так и гражданское население.

Важно отметить, что ВСУ в Северодонецке не применяет тяжелую технику, ствольную артиллерию и минометы. В городе осталось до 15 тысяч гражданских. Избранная тактика – не подвергать смертельной опасности гражданское население.

Основная задача гарнизона Лисичанска и Северодонецка – максимальное удержание подразделений российских войск, а именно оттягивание на себя основных усилий российской армии. Этот план удается.

Тем временем ВСУ перешли в контрнаступление на других участках. В частности Харьковская и Херсонская области. Сейчас там есть успешные продвижения. Кроме того, мы контролируем Горское, Золотое, Камышеваху. У России был план создать там еще один котел. ВСУ этот план был разрушен. Мы контролируем "дорогу жизни" и выходы на административные границы Луганской области.

Следует отметить, что сейчас проходят не только оборонительные бои, но и освобождение оккупированных территорий.

Сценарий освобождения оккупированных территорий не отпадает. Он находится в приоритете. Но нам нужно провести мобилизационные мероприятия и получить современное оружие, которого мы ждем от европейских партнеров и от ленд-лиза.

Несколько слов о качестве оружия, которое предпочтет количество противника. Получение ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров имеет дальность поражения от 40 до 60 км. Российские аналоги этого оружия – до 30 километров. Когда мы получим это оружие, у нас будет преимущество. Сможем обстреливать силовые позиции врага с безопасного расстояния.

Системы реактивного залпового огня имеют дальность поражения 70 км. Российские аналоги такого оружия – до 40 – 50 километров. Здесь также огромное преимущество на расстоянии. Это позволит нам контролировать силовые базы накопления и пути поставки российских группировок.

Именно благодаря преимуществу оружия мы сможем изменить ход этой войны. Численно это будет гораздо сложнее. Человеческих резервов у России больше, чем наших, нужно быть реалистами. Но они деморализованы. А у нас есть цель – освободить Украину.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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