Об этом 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Специалист также отметил, что у Украины немало друзей в ЕС, которые, безусловно, поддерживают нас.

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К примеру, президент Польши Дуда вообще сравнивает Путина с Гитлером и пытается донести, что с ним нельзя идти на компромиссы, приводит пример политолог.

Для Путина любой компромисс – это слабость, только усиливающая его агрессию. Но, к большому сожалению, в Европе есть страхи перед лицом путинской России,

– добавляет Фесенко.

Европейские партнеры все же дают нам оружие, в этом вопросе есть огромные изменения, объясняет Владимир Фесенко. По его словам, до полномасштабной войны США и Европа были категорически против предоставления Украине летального оружия.

"Наши союзники до сих пор боятся давать нам авиацию, тяжелое и дальнобойное оружие, потому что, мол, есть риск, что мы будем атаковать территорию России. К сожалению, эти опасения есть у многих европейских лидеров", - говорит Фесенко.

Но мы преодолеваем эти трудности, ведь оружие, которое нам не давали в марте или апреле – сейчас с опозданием, но поставляют, добавляет политолог.

Помощь от союзников поступает в Украину

Подробно о страхах европейских политиков и оружии от союзников: смотрите видео