Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Фахівець також зазначив, що в України чимало друзів у ЄС, які безумовно підтримують нас.

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Наприклад, президент Польщі Дуда взагалі порівнює Путіна із Гітлером та намагається донести, що з ним не можна йти на компроміси, наводить приклад політолог.

Для Путіна будь-який компроміс – це слабкість, яка лише посилює його агресію. Але, на превеликий жаль, у Європі є страхи перед обличчям путінської Росії,

– додає Фесенко.

Європейські партнери все ж таки дають нам зброю, у цьому питанні маємо величезні зміни, пояснює Володимир Фесенко. За його словами, до повномасштабної війни США та Європа були категорично проти надання Україні летальної зброї.

"Наші союзники досі бояться давати нам авіацію, важку та далекобійну зброю, бо, мовляв, є ризик, що ми атакуватимемо територію Росії. На жаль, ці побоювання є у багатьох європейських лідерів", – каже Фесенко.

Але ми долаємо ці труднощі, адже та зброя, яку нам не давали у березні чи квітні – зараз із запізненням, але постачають, додає політолог.

Допомога від союзників надходить до України

Сполучені Штати Америки 1 червня схвалили вже 11 пакет військової допомоги Україні. Новий пакет допомоги включатиме надання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

6 червня Велика Британія підтвердила передачу Україні реактивних систем залпового вогню M270. Вони з високою точністю вражають цілі на відстані 80 кілометрів.

Також на початку червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Та поставки озброєння можуть відкласти аж до листопада – грудня.

Уряди Фінляндії та Чорногорії погодили передачу Україні військової допомоги для оборони від російських загарбників. В обох країнах вирішили не розкривати інформацію про техніку, яку передадуть Україні.

Збройні Сили України отримали польські самохідні артилерійські установки "Краб". Це вже п’ятий вид артилерії 155-міліметрового калібру, який ЗСУ отримали від міжнародних партнерів.

Детально про страхи європейських політиків та зброю від союзників: дивіться відео