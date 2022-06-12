Про це він розповів в інтервʼю виданню The Economist. У статті зазначили, що раніше Олексій Резніков очолював мирні переговори України з Росією щодо східного регіону Донбасу, який переживає бойові дії з 2014 року.

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"Це був досвід, який навчив його, що Росія не вважає мирні угоди постійними. Це робить неможливим перемир'я з Кремлем", – зазначили у виданні.

Крім того, в інтервʼю Олексій Резніков наполіг, що й сам народ ніколи не погодиться на територіальні поступки режиму, який пролив стільки української крові.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт капітуляції. Це не спрацювало. Ми навіть не близькі до того, щоб бути в такому настрої", – повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Останні заяви Олексія Резнікова

Українська армія на весь світ показала свою міць, зруйнувавши плани нібито могутніх росіян. Виявилось, що міфи про їхню непереможну силу були звичайними балачками. Про стан Збройних Сил України та необхідне збройне забезпечення розповів міністр оборони Олексій Резніков. Звичайно, обсяги значно зросли за останній час.

Олексій Резніков наголосив, що ситуація на фронті – важка. Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників. Ще до 500 зазнають поранень, розповів міністр оборони. Росія продовжує тиснути масою, однак стикається з потужним опором та зазнає величезних втрат.

В Україні готувалися до повномасштабної війни з Росією, хоча на офіційному рівні загроза російського вторгнення применшувалася. На початку війни Україні вдалося вивезти військові частини, щоб ті не постраждали від ударів росіян.

Європейському союзу слід створити трастовий фонд для України. З його допомогою всі охочі європейські країни зможуть надавати військову підтримку нашій державі. З таким закликом до Євросоюзу звернувся міністр оборони України Олексій Резніков.

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