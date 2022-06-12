Україні вдалося вивести з-під удару свої сили
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про тактику, яка була частиною набору протоколів, розроблених під час надсекретного планування перед вторгненням.
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За його словами, основна хитрість полягала в тому, щоб оголосити "звичайні" військові навчання за аналогією з російськими та білоруськими у перші тижні лютого.
Як пояснив Резніков, "навчання" дозволили Україні розосередити військових. Тому після російських ударів наші військові зі зброєю були готові давати відсіч у різних куточках України.
Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з місць їхньої постійної дислокації. Коли пішли удари, наші хлопці не були всі разом в одному місці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами і розкидані по країні,
– сказав міністр оборони.
Як йдеться у матеріалі The Economist, Україна підготувала й інші несподіванки для Росії. Зокрема, вдалося приховали системи протиповітряної оборони та штурмовики, замінивши їх макетами.
Резніков назвав втрати України та розповів про ситуацію на фронті
- Нещодавно Олексій Резніков розповів, що ситуація на фронті важка. За словами глави Міноборони, щодня Україна втрачає сотні військових вбитими та до 500 пораненими.
- Схожі дані озвучував також президент Володимир Зеленський. Глава держави заявляв, що Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.
- Говорячи про ситуацію на фронті, Олексій Резніков сказав, що Україна має достатньо зброї, щоб захистити себе від будь-якої армії Європи, однак – не російської. Він наголосив, що Україні конче потрібне важке озброєння і затягувати з цим не можна.
- Щодо тривалості війни, то глава Міноборони вважає, що наразі неможливо передбачити, коли вона закінчиться. Водночас він висловив оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще у 2022 році. Резніков сказав, що Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої країни.
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