Ще до 500 зазнають поранень, розповів міністр оборони. Росія продовжує тиснути масою, однак стикаються з потужним опором та несуть величезні втрати.
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Попри це, агресор має сили для просування на окремих ділянках фронту.
Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими,
– сказав Резніков.
Він додав, що важливо зберігати концентрацію, й Україна обов'язково переможе.
Що раніше говорили про українські втрати
Наразі Україна не озвучує свої втрати на фронті. Річ у тім, що цей фактор може деморалізувати суспільство, тому поки обмежуються загальними цифрами. Запекла війна, яку розв'язала Росія, триває, тому, очевидно, що втрати є. Щоправда, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначав, втрати у ЗСУ набагато менші, ніж в російських окупантів.
- Президент Володимир Зеленський кілька разів озвучував приблизні цифри. Наприклад, 15 квітня в інтерв'ю CNN Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, в понад 10 тисяч – зазнали поранень.
- Наприкінці травня Зеленський сказав, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.
- На початку червня президент заявив про таку ж статистику, як і Резніков. За словами Зеленського, ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.
Втрати росіян
Станом на 9 червня ЗСУ вже ліквідували 31 700 російських окупантів. Найбільших втрат ворогу завдали на Бахмутському напрямку. Через високу інтенсивність боїв це ще неточні дані.
Знешкоджена техніка загарбників:
- танків – 1398 (+5),
- бойових броньованих машин – 3438 (+9),
- артилерійських систем – 711 (+8),
- РСЗВ – 213 (+0),
- засобів ППО – 96 (+0),
- літаків – 212 (+0),
- гелікоптерів – 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблів /катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15),
- спеціальної техніки – 53 (+0).
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