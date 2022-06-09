Ще до 500 зазнають поранень, розповів міністр оборони. Росія продовжує тиснути масою, однак стикаються з потужним опором та несуть величезні втрати.

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Попри це, агресор має сили для просування на окремих ділянках фронту.

Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими,

– сказав Резніков.

Він додав, що важливо зберігати концентрацію, й Україна обов'язково переможе.

Що раніше говорили про українські втрати

Наразі Україна не озвучує свої втрати на фронті. Річ у тім, що цей фактор може деморалізувати суспільство, тому поки обмежуються загальними цифрами. Запекла війна, яку розв'язала Росія, триває, тому, очевидно, що втрати є. Щоправда, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначав, втрати у ЗСУ набагато менші, ніж в російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський кілька разів озвучував приблизні цифри. Наприклад, 15 квітня в інтерв'ю CNN Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, в понад 10 тисяч – зазнали поранень.

Наприкінці травня Зеленський сказав, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.

На початку червня президент заявив про таку ж статистику, як і Резніков. За словами Зеленського, ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.

Втрати росіян

Станом на 9 червня ЗСУ вже ліквідували 31 700 російських окупантів. Найбільших втрат ворогу завдали на Бахмутському напрямку. Через високу інтенсивність боїв це ще неточні дані.

Знешкоджена техніка загарбників:

танків – 1398 (+5),

бойових броньованих машин – 3438 (+9),

артилерійських систем – 711 (+8),

РСЗВ – 213 (+0),

засобів ППО – 96 (+0),

літаків – 212 (+0),

гелікоптерів – 178 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15),

спеціальної техніки – 53 (+0).

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