Це класична оборона операція ЗСУ та класичний наступ Росії, заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

До речі Пішла ескалація за найгіршим варіантом, – Арестович про удар по Києву під час візиту Гутерреша

Він відзначив, що не розгромлено жодного нашого з'єднання, жодного підрозділу.

Наше командування знає, що робити,

– наголосив Арестович.

Натомість російська армія закінчується швидше, ніж встигає просуватись. Втрати у них колосальні.

Які втрати ворога

Станом на 28 квітня втрати ворога вже сягнули 22 800 осіб. Крім того, росіяни втратили тисячі одиниць своєї техніки. Ба більше, це приблизні цифри, насправді вони можуть бути більшими.

Крім того, російські офіцери розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну. Це свідчить про низький моральний дух противника.

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