Еще до 500 получат ранения, рассказал министр обороны. Россия продолжает давить массой, однако сталкиваются с мощным сопротивлением и терпят огромные потери.

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Тем не менее, агрессор имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.

Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными,

– сказал Резников.

Он добавил, что важно сохранять концентрацию и Украина обязательно победит.

Что раньше говорили об украинских потерях

Пока Украина не озвучивает свои потери на фронте. Дело в том, что этот фактор может деморализовать общество, поэтому пока ограничиваются общими цифрами. Ожесточенная война, которую развязала Россия, продолжается, поэтому очевидно, что потери есть. Правда, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал , что потери в ВСУ намного меньше, чем у российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский несколько раз озвучивал примерные цифры. Например, 15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал , что погибли 2500 – 3000 украинских военных, в более 10 тысяч – получили ранения.

В конце мая Зеленский сказал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.

В начале июня президент заявил о такой же статистике, как и Резников. По словам Зеленского, мы теряем 60 – 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными.

Потери россиян

По состоянию на 9 июня ВСУ уже ликвидировали 31 700 российских кафиров. Наибольшие потери врагу нанесли на Бахмутском направлении. Из-за высокой интенсивности боев это еще неточные данные.

Обезвреженная техника захватчиков:

танков – 1398 (+5),

боевых бронированных машин – 3438 (+9),

артиллерийских систем – 711 (+8),

РСЗО – 213 (+0),

средств ПВО – 96 (+0),

самолетов – 212 (+0),

вертолетов – 178 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15),

специальной техники – 53 (+0).

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