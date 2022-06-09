Еще до 500 получат ранения, рассказал министр обороны. Россия продолжает давить массой, однако сталкиваются с мощным сопротивлением и терпят огромные потери.
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Тем не менее, агрессор имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта.
Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными,
– сказал Резников.
Он добавил, что важно сохранять концентрацию и Украина обязательно победит.
Что раньше говорили об украинских потерях
Пока Украина не озвучивает свои потери на фронте. Дело в том, что этот фактор может деморализовать общество, поэтому пока ограничиваются общими цифрами. Ожесточенная война, которую развязала Россия, продолжается, поэтому очевидно, что потери есть. Правда, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал , что потери в ВСУ намного меньше, чем у российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский несколько раз озвучивал примерные цифры. Например, 15 апреля в интервью CNN Зеленский сказал , что погибли 2500 – 3000 украинских военных, в более 10 тысяч – получили ранения.
- В конце мая Зеленский сказал, что потери украинских бойцов близки к 100 человек в день.
- В начале июня президент заявил о такой же статистике, как и Резников. По словам Зеленского, мы теряем 60 – 100 военных в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными.
Потери россиян
По состоянию на 9 июня ВСУ уже ликвидировали 31 700 российских кафиров. Наибольшие потери врагу нанесли на Бахмутском направлении. Из-за высокой интенсивности боев это еще неточные данные.
Обезвреженная техника захватчиков:
- танков – 1398 (+5),
- боевых бронированных машин – 3438 (+9),
- артиллерийских систем – 711 (+8),
- РСЗО – 213 (+0),
- средств ПВО – 96 (+0),
- самолетов – 212 (+0),
- вертолетов – 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 562 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+0),
- кораблей /катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2421 (+15),
- специальной техники – 53 (+0).
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