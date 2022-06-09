О состоянии Вооруженных Сил Украины и необходимом вооруженном обеспечении рассказал министр обороны Алексей Резников. Обычно объемы значительно выросли за последнее время.

Без тяжелого вооружения мы можем забыть о контрнаступлении, – советник главы МВД

Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали вооруженным силам значительное количество оружия. Ее хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе.

Но не от России,

– сказал министр.

По словам Резникова, русские кафиры имеют в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней и для того, чтобы удовлетворили свое имперское эго.

Поэтому Резников, как и все другие представители власти, в очередной раз подчеркнул, что Украине очень нужно тяжелое вооружение. Затягивать с этим нельзя.

"Мы доказали, что у нас нет страха перед Кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей", - говорит Резников.

Следующие цели Украины

Министр также перечислил оружие, которое мы уже получили и назвал цели, к которым стремимся дальше. По словам Резникова, мы начали взаимодействие с партнерами по вооруженному обеспечению. Также закупили технику и оружие у украинских производителей. А еще импортировали необходимое вооружение.

Теперь же нужно идти дальше и улучшать и наращивать количество нужного оружия. В частности:

получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;

обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца на образцы НАТО;

договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде цельных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач;

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление;

получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

Оружие для Украины

Чтобы прогнать врага с нашей земли раз и навсегда нужно тяжелое вооружение. Поэтому об этом постоянно говорят и призывают к передаче его нам. В частности, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук снова отмечал, что Киев хочет приобрести систему противовоздушной обороны "Железный купол". С ее помощью удастся сохранить жизнь мирных украинцев и спасти от вражеских обстрелов.

При этом украинцы всеми своими силами на умениях самостоятельно повышают обороноспособность и улучшают оружие. К примеру, в Винницкой области несколько улучшили систему противовоздушной обороны. Это удалось благодаря винницким изобретателям, применившим современные технологии. Теперь винницкое ноу-хау рассматривается в Вооруженных Силах Украины для внедрения по всей территории государства.

Невероятно помогает нам и соседняя Польша. Государство даже планирует подписать один из самых больших за последние три десятилетия договора с Украиной. Общая сумма контракта составит около 3 миллиардов злотых. В долларах это около 628 миллионов. За эти средства нашему государству будут снабжать оружие.

Россия в это время использует уже старые боеприпасы: смотрите видео