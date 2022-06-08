Едва ли не наибольший ущерб гражданским объектам инфраструктуры Украины нанесли ракетные обстрелы, которые осуществляет Россия. Для этого она использует различные ракеты, которые довольно часто запускает из акватории Черного моря или Каспийского региона.

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С российскими ракетами пытается сражаться противовоздушная оборона Украины. Используются для этого как стационарные системы ПВО (зенитно-ракетные комплексы), так и авиацию, тоже сбивающую крылатые ракеты. В Украине на вооружении стоит немало ЗРК в разных регионах.

Во время ракетных пусков со стороны врага в областях, на которые может быть нанесен ракетный удар, объявляется воздушная тревога, а все жители должны направиться в укрытие или безопасное хранилище.

В Винницкой области несколько улучшили систему противовоздушной обороны. Этим похвастался руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов на ежедневном брифинге.

"Все винничане часто слышат сирены воздушной тревоги. Враг применяет тысячи ракет для уничтожения украинцев, военных и важных объектов инфраструктуры. Благодаря винницким изобретателям, которые применили современные технологии, удалось значительно повысить эффективность системы противовоздушной обороны в нашем регионе. Винницкое ноу-хау рассматривают в Вооруженных Силах Украины для внедрения на всей территории Украины", – заявил Сергей Борзов.

Руководитель Винницкой ОВА не стал вдаваться в детали улучшения работы ПВО, не сообщая лишней информации.

По состоянию на 7 июня украинские военные за время войны с Россией сбили 212 самолетов и 177 вертолетов врага. Также наши бойцы обезвредили 125 крылатых ракет, выпущенных российскими захватчиками по Украине. Были сбиты 553 беспилотника оперативно-тактического уровня. 96 систем ПВО врага тоже были уничтожены в Украине.

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