Недавно канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами в Бундестаге, ответил на критику того, что его правительство слишком неохотно помогает Украине, особенно что касается вооружения. На что Шольц похвастался, что на самом деле Германия уже передала большой список вооружения. И даже объявил о поставках в Украину современной системы противовоздушной обороны Iris-T SLM. Также зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.

Достойно внимания Стефанчук попросил у Министерства обороны Германии подводные лодки

Но оказалось, что все вооружение, которое Германия уже доставила Украине – это, в основном, маленькие пушки. Сейчас никакого тяжелого вооружения не было доставлено непосредственно из Германии в Украину. А все тяжелое вооружение, которое так обещает Берлин, если и появится, то не скоро. Следовательно, пройдет немало времени. И именно это время теряет Украина в войне с Россией. А немецкое вооружение могло бы переломить ход войны.

"Шольц снова пытается заменить фактические поставки пустыми объявлениями. Вместо того, чтобы поставлять быстрые бронетранспортеры, он анонсирует сложную систему на неопределенное будущее. Но Украине сейчас нужна практическая помощь", – заявил Иоганн Вадефул. Он эксперт Христианско-демократического союза Германии, партии, которая сейчас находится в оппозиции правительству Шольца.

Журналисты предполагают, что без массового давления из-за границы и со стороны коалиции Шольц, вероятно, не поставил бы никакого оружия. Это даже подозревают и в его партии.

Как сообщал Welt am Sonntag, с конца марта даже легкое вооружение не поставлялось Украине в достаточном количестве. Согласно расследованию, с 30 марта по 26 мая прибыло только две немецкие поставки – с небольшим оборудованием, таким как противотанковые мины.

Германии тяжело поверить в победу Украины?

Олаф Шольц в своих выступлениях по войне России против Украины довольно осторожен. Он не позволяет себе высказываний о том, что Украина должна победить в этой войне. В то же время говорит, что не надо дать победить России.

В тему Шольцу нужно включить российское телевидение, – политолог о позиции канцлера в отношении Украины

Шольц в своих действиях ссылается на данные германской разведки. Однако именно она предполагала, что Россия через несколько дней захватит всю Украину и война будет окончена. Именно такие данные привели к тому, что Германия в начале не очень хотела предоставлять Украине оружие, ограничившись 5000 касок. И даже когда война продолжилась, речь о тяжелом вооружении в правительстве Шольца не поднималась.

В качестве примера приводится тот факт, что Германия довольно долго тянула с решением после обращения Нидерландов. Эта страна решила передать Украине 400 единиц противотанкового оружия в первые дни войны. Поскольку это вооружение немецкого производства, то необходимо согласие Германии на это. Только через некоторое время согласование было предоставлено.

Впоследствии у Германии была еще не одна возможность отправить в Украину тяжелое вооружение. Для этого в правительстве даже собрали представителей военно-промышленных комплексов, изготовителей оружия. Их интересовало, сколько и какого оружия они могут быстро поставить. Таблица оказалась достаточно большой, только Rheinmetall предлагает десятки товаров, в том числе тяжелую технику. К примеру, бронетранспортер Marder. Но пока что канцелярия Шольца отбросила танковый вопрос на второй план.

Зенитный комплекс Gepard тоже мог быть быстро предоставлен Украине. Однако федеральное правительство не дало на это согласия, сосредоточившись только на легком вооружении.

Олаф Шольц так и не объяснил, почему он не захотел поставить ни одного танка. В середине мая он, по крайней мере, уведомил Комитет обороны, что им двигает. Германия будет продолжать поставлять вооружение "пока это необходимо для поддержки Украины в ее оборонной борьбе", сказал Шольц на часовой встрече. Что касается поставок вооружения, то "вечных принципов нет", регулярно консультируются с партнерами и взвешивают "риск и военную эффективность" поставок. Поставка боевых танков была "исключена".

Читайте также Посол объяснил, когда Украина в конце концов сможет получить тяжелое оружие от Германии

На уровне НАТО танковое эмбарго никогда открыто не обсуждалось, не говоря уже о принятии решения. Неофициально, по данным правительственных кругов, есть полное согласие с Вашингтоном, Лондоном и Парижем. В любом случае, по историческим причинам Германия не должна быть первой страной, поставляющей боевые танки.

В то же время есть опасения, что Украина может атаковать Россию на ее территории. Тогда немецкие танки оказались бы на территории России. Такие опасения журналисты объясняют недоверием Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По этой причине до сих пор не дано согласия на поставку боевых танков компаниям вооружения.

Какие немецкие танки хочет Украина. Министр обороны Украины Алексей Резников еще 1 мая направил письмо немецкому министру Кристине Ламбрехт, где попросил о "скорейших поставках вооружения и военной техники". В списке: основные боевые танки Leopard 1A5, Leopard 2A7 со 105-мм и 120-мм боеприпасами.

Почему канцлер действует с опозданием и только под максимальным давлением для многих остается загадкой.

Смотрите видео о том, какие самолеты нужны Украине