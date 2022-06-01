Это заявление канцлера Германии стало его ответом на нерешительность страны по вопросу, связанному с поставкой Украины тяжелым вооружением. И, к сожалению, ответ не менее жалкий, чем сама помощь.

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Тысячи ручных гранат и миллионы патронов

Сразу заметим, что мы высоко ценим любую помощь от международных партнеров. В то же время следует отметить, что ряд стран, которые имеют более скромные арсеналы, были щедры на тяжелое вооружение. Чего не скажешь о Германии и робких заявлениях Шольца, которые касались обеспечения нашего государства.

Своих оппонентов Шольц заверил, что Германия уже отправила в Украину много вооружений. Речь идет и о противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексах. И о 15 миллионах патронов. По-видимому, особенно гордится канцлер сотней тысяч ручных гранат и пятью тысячами противотанковых мин. Кроме того, наше государство, по его словам, получило пулеметы и десятки грузовиков, в которых содержались средства для борьбы с враждебными БПЛА.

Напомним, что Украина в течение нескольких месяцев просит у партнеров со всего мира самое тяжелое вооружение. Если Олаф Шольц забыл, то вторая мировая война завершилась почти 80 лет назад. И сейчас в ней используется совершенно другое вооружение. И ни ручные гранаты, ни противотанковые мины здесь не помогут.

Но это еще не все. Шольц добавил, что в Украину оружие Германия поставляет в кооперации с другими государствами. К примеру, совместно с Данией удалось привезти в наше государство 54 единицы осовремененной бронетехники. В то же время канцлер добавил, что Украина будет получать поддержку Германии столько, сколько будет нуждаться в этом. И для этого используют "все запущенные возможности". Справедливости ради отметим, что в Германии таки решились поставлять Украине современную систему ПВО . Речь идет об установках IRIS-T.

Вишенкой на торте стала фраза о том, что нашему государству Германия снабжает оружие с начала войны. Причем непрерывно.

Это было смелым новым решением этого правительства – нарушить давнюю государственную практику не доставлять оружие в кризисные районы.

– сказал он.

Снабжение Германией оружия стало вдохновением для мемов

Очень комическими выглядят заявления Олафа Шольца на фоне реальности. Неделю назад посол Украины в Германии Андрей Мельник решил потролить правительство страны . Он выложил в сети картинку, на которой к улитке примотан патрон.

Таким образом, он хотел продемонстрировать "молниеносность" страны в вопросе снабжения нашего государства вооружением. Отметим, что в течение длительного промежутка времени, а сейчас важен каждый день, Германия медлила. К примеру, системы Gepard наш пообещали отправить аж 20 мая. Практически через три месяца после начала полномасштабного вторжения в Россию.

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