На картинке изображена улитка, к которой прикреплен патрон. Это должно символизировать "скорость" поставок военной помощи Украине от правительства Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда обвинил Германию в нарушении обещания по поставке танков

Долгое время Германия заявляла, что не готова снабжать оружие Украиной в борьбе с россиянами. Однако впоследствии Олаф Шольц объявил о поставках систем Gepard, противотанкового оружия, средств перехвата, боеприпасов, а также того, что можно использовать в артиллерийском бою.

Забавная картинка о поставках оружия от Германии / фото с твиттера Андрея Мельника

"Немецкое оружие для Украины уже в пути". Только что получил это от члена правительства в Киеве через WhatsApp. Ну. Россия не должна выиграть войну,

– подписал картинку Мельник.

Кто именно сбросил этот мем украинскому послу – неизвестно, однако очевидно, что всех интересует ответ на вопрос "Когда немецкая помощь прибудет в Украину?"

Вероятно, такой публикацией Андрей Мельник хотел привлечь внимание правительства Германии к тому, что украинцы до сих пор ждут обещанного оружия.

Президент Польши обвинил Германию в несоблюдении своего обещания

Накануне в интервью изданию WELT-TV Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении своего обещания по обмену танками.

"Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – подчеркнул Дуда.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пообещало Польше заменить своими танками Leopard польские танки, которые поставили в Украину. Отмечается, что эти поставки ослабили свой военный потенциал Польши.

Анджей Дуда в интервью подтвердил, что его страна предоставила Украине множество танков. По его словам, это ответственность Польши, как соседа Украины. Поэтому Польша надеялась на поддержку НАТО, Соединенных Штатов и Германии.

Президент Польши считает, что федеральное правительство Германии делает слишком мало, чтобы помочь Украине в военном противостоянии агрессивной России.

Ответ Германии на возмущение Дуды

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудила обмен танками со своим польским коллегой Збигневом Рау после критики Дуды. Бербок рассказала о причинах затягивания обмена и заявила, что там хотят все исправить .

В частности, чиновница отметила, что Германия не может быстрыми темпами доставлять в Украину тяжелую военную технику, особенно не из собственных запасов. Однако, по ее словам, страна работает над поставками большего количества оружия, боеприпасов и тяжелого вооружения.

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