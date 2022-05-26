На картинці зображений слимак, до якого прикряплений патрон. Це має символізувати "швидкість" постачання військової допомоги Україні від уряду Німеччини.

Читайте також: Дуда звинуватив Німеччину в порушенні обіцянки щодо постачання танків

Довгий час Німеччина заявляла, що не готова постачати зброю Україні у боротьбі з росіянами. Проте згодом Олаф Шольц таки оголосив про поставки систем Gepard, протитанкової зброї, засобів перехоплення, боєприпасів, а також того, що можна використати в артилерійському бою.

Кумедна картинка про поставки зброї від Німеччини / фото з твітера Андрія Мельника

"Німецька зброя для України вже в дорозі". Щойно отримав це від члена уряду у Києві через WhatsApp. Ну. Росія не повинна виграти війну,

– підписав картинку Мельник.

Хто саме скинув цей мем українському послу – невідомо, проте очевидно, що всіх цікавить відповідь на питання "Коли німецька допомога прибуде в Україну?".

Ймовірно, такою публікацією Андрій Мельник хотів привернути увагу уряду Німеччину до того, що українці досі чекають обіцяної зброї.

Президент Польщі звинуватив Німеччину у недотриманні своєї обіцянки

Напередодні в інтерв'ю виданню WELT-TV Анджей Дуда звинуватив Німеччину в порушенні своєї обіцянки щодо обміну танками.

"Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані", – наголосив Дуда.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини пообіцяв Польщі замінити своїми танки Leopard наявні польські танки, які поставили в Україну. Наголошується, що ці постачання послабили власний військовий потенціал Польщі.

Анджей Дуда в інтерв'ю підтвердив, що його країна надала Україні велику кількість танків. За його словами, це відповідальність Польщі як сусіда України. Саме тому Польща сподівалася на підтримку НАТО, Сполучених Штатів та Німеччини.

Президент Польщі вважає, що федеральний уряд Німеччини робить занадто мало, щоб допомогти Україні у військовому протистоянні агресивної Росії.

Відповідь Німеччини на обурення Дуди

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обговорила обмін танками зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау після критики Дуди. Бербок розповіла причини затягування обміну та заявила, що там хочуть все виправити.

Зокрема, чиновниця зауважила, що Німеччина не може швидкими темпами доставляти в Україну важку військову техніку, а особливо не з власних запасів. Проте, за її словами, країна працює над поставками більшої кількості зброї, боєприпасів і важкого озброєння.

Вас це може зацікавити – як Гарпун буде нищити кораблі Путіна: дивіться відео